100 شركة عالمية بمعرض دولي للأقمشة والأزياء بجدة

تبدأ بمركز جدة الدولي للمنتديات بعد غد "الثلاثاء" فعاليات المعرض الدولي للمنسوجات والأقمشة والملابس "Textile Arabia" بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وعالمية في صناعة الأزياء والمنسوجات والأقمشة.

وتأتي السعودية في مقدمة دول مجلس التعاون من حيث حجم الطلب على المنسوجات والأقمشة من جميع الأنواع ولكافة الاستخدامات، حيث يبلغ حجم سوق المنسوجات في المملكة أكثر من 4 مليارات دولار وتزداد واردات المنسوجات بنسبة %13 إلى %15 سنوياً .

وعن إقامة هذا المعرض لأول مرة في جدة أكد نائب رئيس شركة الحارثي للمعارض وليد سعيد أن معرض Textiles Arabia هو المنصة المثالية لالتقاء كافة العاملين في هذا القطاع لتنمية قاعدة عملائهم وإبرام المزيد من العقود، حيث سيوفر فرصاً تجارية فريدة لهذا القطاع الصناعي النشط الذي يعتبر من أكثر القطاعات نمواً في المملكة.