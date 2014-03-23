%90 من رجال الأعمال يستيقظون قبل السادسة صباحا

أظهر استطلاع أجرته Laura Vanderkam المتخصصة في إدارة الوقت أن 90% من الرؤساء التنفيذيين يستيقظون قبل السادسة صباحا، لأن قوة الإرادة تكون في ذروتها في الصباح الباكر، حيث يعتبر رجال الأعمال هذه الساعات أحد أسباب نجاحهم.

وينصح رجال الأعمال باستغلال الصباح عبر العديد من الممارسات، من بينها ممارسة الرياضة صباحا، كما تفعل Ursula Burns المديرية التنفيذية لـXerox، أو Steve Murphy الرئيس التنفيذي لدار Christies الذي يمارس اليوغا أو ركوب الدراجة، كما يفعل Frits van Paaschen رئيس Startwood العالمية للفنادق الذي يركض، فالرياضة قبل الإفطار تحد من التوتر خلال اليوم.

الممارسة الثانية تكمن في التركيز على مشروع مهم متعلق بالعمل، فإنه الوقت الأمثل للتركيز دون انقطاع مثلا، يستغل Bob Iger الرئيس التنفيذي لـDisney هدوء الفجر للقراءة والعمل.

ويرى البعض ضرورة القيام بخطط استراتيجية لليوم مبكرا لتقييم الأمور بشكل أوضح، وهذه أداة مهمة لإدارة الوقت، لأنها تضمن البقاء على المسار الصحيح عندما يواجه الشخص أمورا صعبة خلال اليوم تشتت الانتباه.

رابعا، ينصح رجال الأعمال بمطالعة الأخبار العالمية والمحلية، لتكوين فكرة جيدة عما يجري في العالم عند الوصول إلى العمل تماما كما يفعل David Cush الرئيس التنفيذي لـVirgin America الذي يشاهد أو يقرأ الأخبار أثناء ممارسته الرياضة.

أما الممارسة الخامسة فتكمن في بدء اليوم بممارسة هواية أو عمل على مشروع خاص، لأنه يصعب التركيز على أمر لا يخص العمل بعد يوم طويل، أما النصيحة السادسة فهي التحقق من البريد الإلكتروني، وإرسال الرسائل الإلكترونية المهمة التي تتطلب التركيز. تماما كما يفعل Tim Cook الرئيس التنفيذي لـApple حيث يبدأ بإرسال رسائله للموظفين في الرابعة والنصف صباحا.