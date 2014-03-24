أمانة الأحساء تطرح 24 موقعا استثماريا بمزايدات عامة

طرحت أمانة الأحساء مؤخراً 24 موقعاً استثمارياً "خدمياً، تطويرياً، صحياً" في مزايدات عامة لتنفيذها من قبل الشركات المتخصصة، على أن يكون يوم الثلاثاء غرة جمادى الآخرة التقديم النهائي لعطاءات هذه المزايدات وفتح مظاريفها اليوم الذي يليه.

وأشار مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات عبداللطيف العرفج إلى أن أمانة الأحساء تهدف من خلال طرح المشاريع الاستثمارية إلى جذب واستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة والإسهام في دفع عجلة التنمية بالمنطقة لتقديم خدمة أفضل، كما أن ذلك سيسهم في رفع إيرادات الأمانة وتفعيله ضمن مشاريعها وأنشطتها المختلفة.

يُذكر أن الأمانة ممثلة بالإدارة العامة لتنمية الاستثمارات خصصت مؤخراً جهازاً تفاعلياً يعمل بتقنية عالية يتم من خلاله إطلاع المستثمرين والمستفيدين على الفرص الاستثمارية والمزايدات بكل شفافية ووضوح.