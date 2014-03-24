البشير يسحب سيارات الوزراء المستوردة ويمنحهم "محلية"

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير سحب السيارات المستوردة من الوزراء والدستوريين في الدولة واستبدالها بالسيارات محلية الصنع، ضمن سياسة التقشف التي تنتهجها حكومته.

وقال البشير خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء السوداني يوم الأحد، طرح خلالها توجيهات عامة لعمل الحكومة ومتطلبات الإصلاح في الفترة المقبلة، إن السودان يمتلك أكبر مصنع لطائرات "الانتنوف" في إفريقيا.

وأعلن الرئيس السوداني عن اتجاه الدولة لوقف استيراد السيارات من الخارج والاكتفاء بتصنيع شركة "جياد" المحلية، وأضاف "بعد الآن لن نشتري سيارات إلا من جياد"، ووجه بسحب سيارات اللاندكروزر من الوزراء والدستوريين واستبدالها بسيارات (bay) رباعية الدفع والتي تنتج محلياً.

وقال البشير في خطابه إنهم سيعملون على تقوية وتدعيم البناء المؤسسي والهيكلي لأجهزة صنع السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية، وتطوير القطاع الزراعي والحيواني، باستكمال سياسات تقليص الدور الحكومي، وتوسيع دور القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة حجم الموارد المائية بمشروعات حصاد المياه والري الانسيابي والفيضي والاستغلال الكامل لحصة السودان من مياه النيل.

وأضاف "سنستمر في برامج تطوير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع الصناعي، والتوسع في إنتاج الكهرباء منخفضة التكلفة، وتشجيع وتمكين القطاع الخاص من قيادة برامج النهضة الصناعية، وتطوير الصناعات ذات الميزة النسبية".

كما دعا إلى مواصلة سياسة تحرير سعر الصرف، وتقييد استيراد السلع غير الضرورية، وإزالة العوائق الإدارية والإجرائية التي تؤثر على انسياب حركة الصادر، ووضع سياسات لتطوير الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية، بتنفيذ سياسة رفع رؤوس الأموال وتنمية الكادر البشري وأعمال التقنيات المصرفية.

