البنك الآسيوي: اقتصاد الصين جيد ولا حاجة للتحفيز

قال تاكيهيكو ناكاو رئيس البنك الآسيوي للتنمية يوم الاثنين، إن اقتصاد الصين قد ينمو نحو 7.5 بالمئة هذا العام رغم علامات التباطؤ وإنه لا حاجة فورية إلى إجراءات تحفيز جديدة من جانب الحكومة.

وأبلغ ناكاو نائب وزير المالية الياباني السابق للشؤون الدولية رويترز أنه يتوقع أن ينمو اقتصاد الصين في حدود المستوى الحكومي المستهدف.

وقال إن البنك الآسيوي للتنمية يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2014 البالغة 7.5 بالمئة حاليا لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأضاف أن الزعماء الصينيين يواجهون تحديا للمحافظة على استقرار الاقتصاد مع المضي قدما في قائمة طويلة من إصلاحات السوق التي أعلنت خلال اجتماع مهم للحزب الشيوعي أواخر العام الماضي.

وقال إنه قد تكون هناك حاجة إلى إجراءات تحفيز في المدى القصير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد لكنها ليست ضرورة ملحة لأن الاقتصاد مازال ينمو بقوة بفضل التوسع الحضري وزيادة الاستهلاك المحلي.

وقال "في الوقت الحالي لا أعتقد أن الصين بحاجة إلى حزمة تحفيز. "نرى أن الاقتصاد الصيني سيواصل النمو بنحو 7.5 بالمئة".

وتتصاعد بواعث القلق بشأن اقتصاد الصين بعد سلسلة بيانات أظهرت تباطؤا مما أثار الشكوك إزاء تحقيق هدف النمو بدون إجراءات تحفيز جديدة.

وتباطأت أنشطة المصانع في الصين للشهر الخامس على التوالي في مارس/آذار حسبما أظهرت اليوم القراءة الأولية لمسح يجريه القطاع الخاص مما عزز توقعات السوق بإجراءات حكومية هذا العام للإبقاء على قوة الدفع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.