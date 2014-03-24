التجارة السعودية: تجديد الترخيص الصناعي إلكترونيا

تضع وزارة التجارة والصناعة في السعودية آلية جديدة للتراخيص التجارية، عبر إطلاقها رسمياً خدمة تجديد الترخيص الصناعي النهائي (3 سنوات) إلكترونياً، ضمن خدماتها الإلكترونية التي تقدمها للقطاعين التجاري والصناعي.

وتتيح هذه الخدمة للمصانع تقديم طلب التجديد لتراخيصها الصناعية خلال دقائق معدودة من خلال الموقع الإلكتروني مع متابعة الطلب آليا وإنهاء الإجراءات من دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة.

وتأتي هذه الخدمة بعد أن أطلقت الوزارة خلال الفترة الماضية خدمة إصدار التراخيص الصناعية إلكترونياً، التي أسهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، فيما اعتمدت جملة من الإجراءات التطويرية للقطاع الصناعي خلال الأعوام الماضية سعياً منها لدعم توسع القطاع، وإزالة أي عوائق تقف أمامه، والاستفادة من توظيف التقنية لخدمة ودعم المستثمرين في القطاع، وبالتالي خدمة الاقتصاد المحلي.

وتقدم وزارة التجارة والصناعة خدمات إلكترونية أخرى للقطاع الصناعي أبرزها خدمات تأييد العمالة وخدمات الإعفاء الجمركي وتحديث بيانات المصانع وغيرها من الخدمات الإلكترونية ، حيث عملت الوزارة بشكل مكثف خلال الأعوام الماضية على تشجيع فرص الاستثمار الصناعي، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد المصانع المنتجة إلى أكثر من 6 آلاف مصنع منتشرة في جميع المناطق.

وأنشأت الوزارة إدارة المتابعة الصناعية للوقوف ميدانياً على وضع القطاع، وحل أي عوائق تواجهه، والتأكد من نظامية أعماله، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

ودعت الوزارة المستثمرين في القطاع الصناعي والراغبين في تجديد الترخيص الصناعي إلى الدخول على خدماتها الإلكترونية عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني http:/www.mci.gov.sa

