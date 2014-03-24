السعودية للكهرباء تعتزم طرح صكوك في أميركا وأوروبا

عينت شركة الكهرباء السعودية بنوكاً لترتيب جولة ترويجية لصكوك (أدوات للحصول على تمويل) في الولايات المتحدة وأوروبا.

واختارت الشركة كلاً من "دويتشه بنك" و"اتش اس بي سي" و"جي بي مورغن" لإدارة الطرح الذي سيعلن عن تفاصيله في الوقت المناسب، بعد اجراء دراسات السوق.

وكشفت الشركة السعودية للكهرباء عن تلقيها مرسوما ملكيا يقضي بمنحها قرضا حسنا بـ 49.4 مليار ريال من أجل تمويل مشاريع كهربائية ضخمة.

وتخطط الشركة الى توفير طاقة تكفي الى 5 ملايين مشترك جديد بخدمات الكهرباء في كافة مناطق المملكة خلال السنوات العشر المقبلة.