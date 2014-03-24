توقعات رفع الفائدة الأميركية تدفع الذهب لأدنى مستوى

هوت أسعار الذهب، الاثنين، إلى أدنى مستوى في شهر، مدفوعة بتوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في أوائل 2015 ما دعم الدولار في حين أقبل المستثمرون على البيع لجني الأرباح بعد موجة الصعود في الآونة الأخيرة التي دفعت الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهر.

وصعد البلاديوم إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام مع استمرار إضراب عمال المناجم في جنوب إفريقيا وتفاقم التوترات في أوكرانيا وتدشين صندوقي مؤشرات معززين بالبلاديوم في جوهانسبرغ ما أجج المخاوف من عدم كفاية الإمدادات لتغطية الطلب.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 1.8 بالمئة ليسجل أدنى مستوى له منذ 20 فبراير 1310.14 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الساعة 1508 بتوقيت غرينتش جرى تداوله منخفضاً 1.7 بالمئة عند 1311.35 دولار للأوقية.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية تسليم ابريل 23.70 دولار إلى 1312.30 دولار للأوقية.

وهبط المعدن النفيس 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي وسجل هبوطا حادا بعد أن فاجأت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسواق العالمية يوم الأربعاء عندما أشارت إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع أسرع من المتوقع.

وصعد البلاديوم لأعلى مستوى منذ أغسطس 2011 عند 799.50 دولار للأوقية وفي وقت لاحق تراجع 0.2 بالمئة إلى 787.50 دولار مع اقتفاء المعادن النفيسة لأثر الذهب.

ونزلت الفضة 1.3 بالمئة إلى 20 دولاراً والبلاتين 0.3 بالمئة إلى 1426.99 دولار للأوقية.