شركات اتصالات سعودية تتنافس على مشاريع حكومية عملاقة

تطرح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية عدداً من مشاريع صندوق الخدمة الشاملة للمنافسة بين الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في 6313 تجمعا سكانيا بـ28 محافظة في 5 مناطق وهي (الحناكية، والمدينة المنورة، وبدر، وخيبر، وينبع البحر والعلا) بمنطقة المدينة المنورة، ومحافظة غزالة بمنطقة حائل، ومحافظات (أبها، والمجارده، ومحايل، ورجال ألمع، وسراة عبيده) بمنطقة عسير، ومحافظات (العيدابي، وبيش، وجازان، وصبياء، وأبو عريش، وأحد المسارحه، والعارضه، والحرث، وضمد، وفرسان، وصامطه) بمنطقة جازان ومحافظات (الوجه، واملج، وضباء، وحقل، وتبوك) بمنطقة تبوك.

من جهته، قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضرَّاب إن طرح هذه المشاريع بالإضافة إلى مشروعات سبق طرحها عبر مراحل متتالية لإيصال الخدمات الصوتية والإنترنت هو نتيجة للدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسيرتفع عدد التجمعات السكانية النائية التي سيتم خدمتها بعد ترسية هذه المشاريع إلى أكثر من 13.500 تجمع سكاني في 94 محافظة.

من جهته بين مدير صندوق الخدمة الشاملة المكلف المهندس فهد بن عبدالعزيز السبهان أن الصندوق أنهى الوثائق الخاصة بالمتطلبات الفنية لتغطية المحافظات المستهدفة في المشاريع (التاسع، والعاشر، والحادي عشر)، وقد تم استلام وثائق طلب تقديم العروض من قبل جميع الشركات المؤهلة للمشاركة في هذه المشاريع، وهي شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو).

