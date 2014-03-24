مصر: توقيع اتفاقيات مع الصندوق العربي للتنمية

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، اليوم الاثنين، مراسم التوقيع النهائي لعدد من اتفاقيات القروض الخاصة بتمويل مشروعات في قطاع الكهرباء وبرامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق العشوائية، وذلك مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بحضور كل من أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وغادة والـي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقام وزير التخطيط والتعاون الدولي بتوقيع اتفاقيتي قرض مع عبداللطيف الحمد المدير العام للصندوق العربي، الأولى بمبلغ 200 مليون دولار لتمويل محطة توليد كهرباء بخارية في أسيوط تعمل على زيادة القدرة الكهربائية لشبكة الكهرباء في مصر بنحو 650 ميغاوات، أما الثانية بمبلغ 162 مليون دولار لدعم مشروع الربط الكهربائي المصري ـ السعودي الذي يعمل على تأمين تبادل الطاقة بين مصر والسعودية خلال فترات الذروة بما ينعكس إيجابياً على تحسين مستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين في كلا البلدين، ويعد هذا المشروع أحد مراحل منظومة الربط الكهربائي بين مصر ودول الخليج العربي التي يجري تنفيذها، ويقوم على الاستفادة من اختلاف وقت حدوث فترات الذروة بين مصر والسعودية في تبادل الطاقة المتاحة لديهما، حيث تقع ذروة الأحمال في السعودية خلال فترة الظهيرة بينما تبلغ ذروتها في مصر خلال فترة المساء وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات.

كما قام وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع مع كل من السفير الفرنسي بالقاهرة نيكولا جالي، وجون مارك جرافيليني المدير التنفيذي والمسؤول عن العمليات في الوكالة الفرنسية للتنمية، على قرض بمبلغ 80 مليون يورو لتقديم تسهيل ائتماني طويل المدى وبشروط ميسرة للصندوق الاجتماعي لدعم برنامج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال تعزيز الحصول على الائتمان والخدمات غير المالية لهذه المشروعات وكذلك تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق العشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة من خلال تنفيذ برامج للأشغال العامة الصغيرة.

ومن المنتظر أن يترتب على توقيع هذا القرض الحصول على منحة من مرفق الجوار الأوروبي بمبلغ 15 مليون يورو لتقديم الدعم الفني لبرنامج التطوير المتكامل للمناطق العشوائية وتنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات في هذا المجال.

ومن ناحية أخرى شهد رئيس مجلس الوزراء خلال هذه المراسم توقيع هناء الهلالي القائم بأعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعبد اللطيف الحمد المدير العام للصندوق العربي، على اتفاق قرض من الحساب الخاص للصندوق العربي قيمته 50 مليون دولار لتقديم قروض للمشروعات المتناهية الصغر المؤهلة للاستفادة من هذا القرض، وذلك من خلال المصارف التجارية وغيرها من الجهات والمؤسسات المالية الوسيطة.