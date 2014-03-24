البترول: الكارت الذكي يحمي المصريين من السوق السوداء

شددت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر على أهمية استخراج الكارت الذكي للبنزين والسولار، لكونه يحمي المستهلكين من تجار السوق السوداء، ويحافظ على الوقود المدعم حتى يصل إلى مستحقيه الفعليين.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حمدي عبدالعزيز، إن الشركة المنفذة للمشروع تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تجريبي بمنطقة العصافرة بمحافظة الدقهلية لحصر الحيازات الزراعية للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية لتسجيل بياناتهم واستخراج الكروت الذكية.

وأوضح أن تطبيق توزيع البنزين والسولار بالكارت الذكي لن يكون حائلاً أمام حصول الفلاحين على كامل احتياجاتهم من السولار، مشيراً إلى أن قطاع البترول يقوم بضــخ كميات كبــيرة من السولار تتراوح بين 39- 40 ألف طن يوميــاً، وهي كميات كافية لتغطية كافة الاحتياجات الحالية خاصة خلال موسم الحصاد.

وأكد أن المشروع يهدف بشكل مباشر إلى ضبط منظومة تداول الوقود (البنزين والسولار والمازوت) ومراقبة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات ثم إلى المحطات ثم إلى المستهلك لمنع التهريب.

وتابع: "نظام الكارت الذكي وسيلة دقيقة للتخطيط لاتخاذ القرارات الخاصة بمنظومة استهلاك المنتجات البترولية على المستوى المحلي، مؤكداً أنه لا يتم تحديد للكميات والبيع بالأسعار السارية".

وأضاف عبدالعزيز أنه تم تسجيل 2 مليون مركبة على الموقع الإلكتروني للشركة المنفذة للمشروع، مؤكداً جاهزية محطات الوقود على مستوى الجمهورية لاستخدام المنظومة، بالإضافة إلى الانتهاء من تسجيل كبار العملاء على المنظومة وتفعيل نقاط التفريغ.

في سياق متصل، قال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات، المهندس محمد طاهر، إن قطاع البترول يعمل حالياً على تنفيذ برنامج عمل لإزالة الاختناقات في سرعة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية والتغلب على المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية وصول هذه المنتجات إلى المستودعات الفرعية ومحطات التموين والخدمة.

وأوضح أن هيئة البترول شاركت الشركة العربية لخطوط النفط (التيوب) في إنشاء محطة لتخزين وشحن وتوصيل المنتجات البترولية لمنطقة بدر بالكيلو 57 طريق القاهرة /السويس وعلى مساحة 81 ألف متر مربع وتضم 10 صهاريج بسعات تخزينية إجمالية حوالي 60 ألف طن منها 42 ألف طن للسولار والكيروسين و18 ألف طن للبنزين، هذا بالإضافة إلى 7 أذرع شحن لنقل السولار والبنزين من المحطة إلى مراكز التوزيع الفرعية.