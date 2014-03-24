"السعودي للتنمية" يوقع اتفاقيتين صحيتين مع البحرين

وقع الصندوق السعودي للتنمية في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الاثنين اتفاقيتين مع مملكة البحرين، يقدم من خلالهما الصندوق منحة لتغطية مشروعين في قطاع الصحة، بقيمة إجمالية قدرها 58 مليون دولار أميركي من إجمالي المنحة التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.

ووقع الاتفاقيتين عن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام وعن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وبحضور سفير السعودية لدى مملكة البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لإنشاء مركز غسيل الكلى بالرفاع، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى توفير الخدمات الطبية للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى وذلك بسعة 60 سريراً، إضافة إلى تقليل حالات الانتظار للمرضى ورفع كفاءة الرعاية الصحية في هذا المجال .

أما الاتفاقية الثانية فتخص تمويل إنشاء مركز العناية للإقامة الطويلة في مدينة المحرق، بقيمة إجمالية تبلغ37 مليون دولار، ومن شأنه توفير الخدمات الطبية للمرضى الذين يعانون من أمراض تتطلب الإقامة لمدد طويلة في المراكز الصحية، وذلك بطاقة 100 سرير.

الجدير بالذكر أنه سبق أن تم في الثلاثين من شهر ديسمبر من العام 2012 التوقيع على 6 اتفاقيات منح مماثلة مع الصندوق السعودي للتنمية تغطي مشاريع في قطاعات الإسكان والتعليم والأشغال والكهرباء والماء، بقيمة إجمالية 448 مليون دولار أميركي.