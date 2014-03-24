948 مليار ريال تمويل المصانع المنتجة بالسعودية

بلغ عدد المصانع المنتجة بحسب إحصاءات الشهر الحالي(6599) مصنعاً منتجاً بإجمالي تمويل تجاوز 948.3 مليار ريال، فيما بلغ عدد العاملين في المصانع 862.717 عاملا.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في تقرير إحصائي حديث نشرته على موقعها الإلكتروني أن منطقة الرياض تصدرت قائمة عدد المصانع المنتجة في المملكة بإجمالي (2896) مصنعاً قارب حجم تمويلها (110.4) مليار ريال تلتها المنطقة الشرقية بـ(1546) مصنعاً منتجاً بإجمالي تمويل بلغ (595.5) مليار ريال، ثم منطقة مكة المكرمة بنحو (1225) مصنعاً منتجاً بإجمالي تمويل بلغ (119.9) مليار ريال.

وتوزعت باقي المصانع المنتجة على بقية مناطق المملكة وكانت منطقة الباحة الأقل نصيبا من حيث عدد المصانع بنحو (15) مصنعا منتجا بإجمالي تمويل بلغ (59) مليون ريال.

وأشارت الإحصائية إلى أن مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى تصدرت عدد المصانع المنتجة حسب الأنشطة الصناعية، حيث بلغ عدد مصانعها (1325) مصنعاً، تلتها مصانع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بنحو (902) مصنعا, ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن بنحو (819) مصنعاً منتجاً.

وأكدت أن عدد المصانع المتبقية توزعت على بقية الأنشطة الإنتاجية، وجاءت مصانع إصلاح وتركيب الآلات والمعدات كأقل عدد من المصانع بالمملكة بنحو (5) مصانع منتجة.