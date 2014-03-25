أسعار الذهب تتعافى من تراجعات استمرت طويلا

تعافت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى لها في شهر والذي سجلته في الجلسة السابقة بدعم من مشتريات لتغطية مراكز مدينة وزيادة في حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن النفيس لكن التوقعات لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية ونقص الشراء الفعلي يقيدان المكاسب.

وارتفع سعر الذهب للبيع الفوري 4.43 دولار إلى 1313.55 دولار للأوقية (الاونصة) مبتعدا عن أدنى مستوى له منذ 20 فبراير شباط البالغ 1307.54 دولار الذي هبط إليه أمس الاثنين لكنه دون أعلى مستوى في 6 أشهر البالغ 1391.76 دولار الذي قفز إليه الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 3.00 دولارات إلى 1314.20 دولار للأوقية.

ومني المعدن الأصفر بخسائر بلغت 3.5% الأسبوع الماضي بعد أن فاجأت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسواق العالمية الأربعاء عندما أشارت إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع في موعد أسرع من المتوقع.

