الإسترليني يرتفع أمام اليورو ويستقر مقابل الدولار

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو الضعيف، الثلاثاء، بعد تصريح مسؤول في البنك المركزي الأوروبي بأن منطقة اليورو لن تستبعد التيسير الكمي كوسيلة لمكافحة الانكماش الاقتصادي.

ولم يطرأ تغيير يُذكر على الإسترليني مقابل الدولار واستقر قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع مع تراجع نسبة التضخم في بريطانيا في فبراير إلى أقل مستوى فيما يزيد عن أربعة أعوام، ما عزز قناعة المستثمرين بأن أسعار الفائدة لن ترتفع قريباً.

وبحلول الساعة 11:34 بتوقيت غرينتش نزل اليورو 0.2% مقابل الإسترليني إلى 83.68 بنس.

واستقر الإسترليني مقابل الدولار عند 1.6494 دولار ولم يرتفع كثيراً عن أقل مستوى منذ 12 فبراير الذي لامسه في الجلسة السابقة.