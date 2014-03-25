السعودية أكبر وجهة لصادرات دبي بـ6.8 مليار درهم

كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي عن نمو صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال شهر فبراير 2014 بنسبة 9% مقارنة بيناير الماضي لتصل إلى 9ر23مليار درهم مقارنة بـ 8ر21 مليار درهم في يناير 2014.

وشكّلت دول مجلس التعاون الخليجي الوجهة الأكبر لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بإجمالي بلغ 7 ر13 مليار درهم، حيث استحوذت المملكة العربية السعودية على 49% من الصادرات إلى دول مجلس التعاون أي 8ر6 مليار درهم، في حين استحوذت كذلك على 38% من إجمالي عدد المصدرين خلال الشهر والذي بلغ 518 ر5 مصدّر وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء إلى العراق 8ر1 مليار درهم.

وذكرت الدراسة أنه عند مقارنة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في فبراير 2014 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2013 نجد انخفاضاً طفيفاً من 1ر24 مليار درهم في فبراير 2013 إلى 9ر23 مليار درهم في فبراير 2014 إلا أن عدد شهادات المنشأ الصادرة في فبراير 2014 بلغ 68 ألف شهادة متفوقةً على عددها في فبراير 2013 والذي بلغ 64 ألف شهادة.

وبيّنت أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر وجهات صادرات الأعضاء نشاطاً، وذلك بسبب قرب المسافات وسهولة حركة السلع داخل المنطقة، حيث استحوذت هذه المنطقة خلال فبراير الماضي على 58% من إجمالي صادرات الأعضاء خلال الشهر لتصل إلى 7ر13 مليار درهم وهذه القيمة هي أعلى من قيمة الشهر الذي سبقه بنسبة 7% ولكنها أقل بنسبة 4% من القيمة التي سجلت في فبراير 2013.

واستحوذت السعودية على 28% من إجمالي صادرات اعضاء الغرفة إلى كافة انحاء العالم، في حين سجلت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى قطر نموا شهريا بنسبة 62% لتصل في فبراير الماضي إلى 9 ر2 مليار درهم، ما عزز من مركزها كثاني أكبر سوق لصادرات أعضاء الغرفة، رغم أن هذه القيمة هي أقل مما سجل في فبراير 2013 والتي بلغت آنذاك 4 مليارات درهم.

وحللت الدراسة الأسواق الكبيرة لصادرات الأعضاء، حيث احتلت الكويت المرتبة الثالثة في دول الخليج بإجمالي صادرات وإعادة صادرات بلغت 5ر1 مليار درهم أي بنمو 4% مقارنة بيناير 2014 وبنمو بنسبة 3 % مقارنة بفبراير 2013.

ورغم أن البحرين حافظت على مركزها كأصغر سوقٍ لصادرات وإعادة صادرات الأعضاء في المنطقة إلا أنها حققت نسبة نمو سنوية بلغت 36% لتصل قيمتها إلى 547 مليون درهم، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى سلطنة عمان 834 مليون درهم أي أقل بـ 1% من الشهر الذي سبقه.

وأشارت الدراسة الى أنه قد نمت التجارة بين الشركات المحلية في الإمارات وتلك العاملة في المناطق الحرة ومحلات السوق الحرة في دبي بنسبة 11% مقارنة بالشهر الذي سبقه لتبلغ 2ر1 مليار درهم وبنمو بنسبة 21% مقارنة بفبراير 2013 التي بلغت آنذاك مليار درهم.

وأضافت الدراسة أن صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى العراق في فبراير الماضي بلغت 8ر1 مليار درهم بنمو بنسبة 7% مقارنةً بيناير 2014 ولكن بانخفاض بنسبة 46 % مقارنةً بفبراير 2013.

وأكدت الدراسة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى تركيا في فبراير الماضي نمواً ملحوظاً، حيث بلغت 2ر1 مليار درهم بنمو بنسبة 574% مقارنةً بيناير 2014 وبنمو بنسبة 800% مقارنةً بفبراير 2013.

ومن الوجهات الأخرى التي حققت نمواً بارزاً كانت باكستان بحوالي 410 ملايين درهم أي بنسبة نمو سنوية بلغت 237% ومصر التي بلغت قيمة صادرات الأعضاء إليها 697 مليون درهم واليمن 562 مليون درهم وليبيا 520 مليون درهم والهند 406 ملايين درهم، والأردن 353 مليون درهم.

وقالت الدراسة إنه فيما يتعلق بتوزيع نسب صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، فقد استحوذت المملكة العربية السعودية على 49 %من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول مجلس التعاون الخليجي تليها قطر (21%) والكويت (11%) والإمارات (9%) وسلطنة عمان (6%) والبحرين ( 4%).

وفيما يتعلق بتوزيع نسب صادرات وإعادة صادرات اعضاء الغرفة إلى الوجهات خارج دول مجلس التعاون الخليجي استحوذ العراق على 23% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى هذه الوجهات تليها تركيا (15%) ومصر (9%) واليمن (7%) وليبيا (7%) وباكستان (6%) والهند (6%) والأردن (4%).