السعودية تعتقل مسلحا حاول سحب 180 مليون ريال من ساما

استطاعت الأجهزة الأمنية في السعودية من إحباط محاولة شخص سحب مبلغ 180 مليون ريال من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وبحسب صحيفة عكاظ، ألقى رجال الأمن المكلفين بحراسة مؤسسة النقد في مدينة جازان، القبض على شخص انتحل صفة شخصية مرموقة، وأشهر سلاحاً كان بحوزته، عندما رفض طلبه بسحب مبلغ 180 مليون ريال من رصيده.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي في شرطة المنطقة الرائد عبدالرحمن الزهراني أنه في صباح أمس، أقدم شخص يبلغ من العمر 23 عاماً على إشهار مسدس بداخله طلقة واحدة ضد أفراد الشرطة المكلفين بحراسة فرع المؤسسة، منتحلاً صفة شخصية مرموقة، وكان يحمل حقيبة يريد إدخالها بالقوة، وتمت السيطرة الفورية عليه وضبطه مع ما بحوزته، وجار التحقيق معه.

