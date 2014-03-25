اليابان مستعدة لتقديم مليار يورو مساعدة لأوكرانيا

أعربت اليابان عن استعدادها لتقديم مساعدات لأوكرانيا تصل لمليار يورو، حسب ما أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء التي يترأسها شينزو أبي الذي يشارك في قمة مجموعة السبع في لاهاي.

وأعلن أبي هذا الأمر أمام القادة الستة الآخرين في مجموعة السبع "الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا" الذين تفاهموا من جهة أخرى على معاقبة روسيا بإلغاء اجتماع مجموعة الثماني في سوتشي على أن تعقد مجموعة السبع اجتماعها في بركسل.

وفي طوكيو، قال الأمين العام للحكومة يوشيهيدي سوغا "من المهم جدا أن تقدم كل دولة من الأسرة الدولية مساهمتها كي تتمكن أوكرانيا التي تشهد أزمة سياسية يزيد من تفاقمها الوضع الاقتصادي، من أن تعود مستقرة".

وأضاف "في هذا الإطار، أعلن رئيس الحكومة أن اليابان ستقدم مساعدة اقتصادية بقيمة قد تصل الى 150 مليار ين (1,06 مليار يورو) شرط أن توقع الحكومة الأوكرانية اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية".