مجموعة السبع تقرر خفض اعتماد أوروبا على غاز روسيا

يبحث أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سبل خفض الاعتماد الأوروبي على إمدادات الطاقة الروسية في الأسابيع والشهور القادمة ردا على ضم روسيا لمنطقة القرم.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج عقب اجتماعات لزعماء الدول السبع على هامش قمة بشأن الأمن النووي في هولندا، إن قرار عقد اجتماع مجموعة الثماني بدون روسيا هذا العام "بالطبع ضربة قوية لمجموعة الثماني.. إنه يعني أن مجموعة الثماني لن تكون موجودة هذا العام".

وأضاف "كان رئيس الولايات المتحدة شديد الوضوح في الاجتماع بأنه سيكون من الصعب إحياء هذا في المستقبل القريب".

