مطور لعبة "كاندي كرش" يطرح أسهمها بنصف مليار دولار

جمعت شركة "كنغ ديجيتال" المطورة للعبة الهواتف الذكية "كاندي كرش" نصف مليار دولار من جراء طرح عام أولي لأسهم الشركة في بورصة نيويورك.

ويبلغ عدد مستخدمي اللعبة 97 مليون مستخدم في العالم يوميا.

وحددت الشركة سعر السهم عند 22.5 دولار، أي في منتصف النطاق السعري الذي تحدث عنه المحللون وتراوح ما بين 21 دولارا و24 دولار.

وبدأ التداول على أسهم شركة "كنغ ديجيتال" اليوم في بورصة نيويورك بقيمة سوقية تصل إلى 7.1 مليارات دولار.

وكانت الشركة حققت أرباحا فصلية بـ 159 مليون دولار، في حين تمثل لعبة "كاندي كرش" ما نسبته 78% من الإيرادات السنوية للشركة.