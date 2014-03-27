حكومة الإمارات تطلق أول متجر إلكتروني ذكي بالعالم

أعلنت الإمارات إطلاق أول متجر للتطبيقات الحكومية الذكية على مستوى العالم من خلال منصتي "آندرويد" و"آي. أو. إس". ويضم المتجر أكثر من 100 تطبيق ذكي تم تطويرها من قبل الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة توفر قرابة 700 خدمة للمتعاملين من مكان واحد.

واطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، على أهم مميزات المتجر الجديد والخدمات التي سيقدمها خلال الفترة المقبلة وأهم الخطوات القادمة لاستكمال التحول للحكومة الذكية مع منتصف العام المقبل.

وقال الشيخ محمد إن الهدف من إطلاق التطبيق أن تكون الخدمات الذكية التي تقدمها حكومة الإمارات جزءاً من الحياة اليومية لجميع السكان، وأن يكون الوصول إليها سهلاً ومباشراً، فكلما كانت الخدمات أذكى كان المجتمع أسعد وكانت الحياة أفضل.

ويأتي إطلاق المتجر الجديد بناءً على شراكة وتنسيق مع شركتي "غوغل" و"آبل" لضمان تقديم خدمات حكومية من خلال المتجر الجديد تتميز بالموثوقية والأمان والحفاظ على البيانات الخاصة بالتعاملات.

ويضم المتجر العديد من الأقسام لسهولة الوصول للتطبيقات الحكومية، منها أقسام الخدمات الاقتصادية ووزارة العمل والدوائر الاقتصادية وتطبيقات حماية المستهلك وغيرها، كما يضم المتجر أقساماً خاصة بالخدمات التعليمية والصحية والطوارئ.

ويضم المتجر كذلك الخدمات الخاصة بالبيئة والبنية التحتية والنقل والمواصلات إضافة لأقسام الخدمات الاجتماعية والدينية بما يجعله المتجر المرجع الرئيسي ويرسخه كعنوان واحد لجميع الخدمات الذكية في دولة الإمارات.