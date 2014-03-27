الليرة التركية ترتفع بدعم تدفقات أجنبية

ارتفعت الليرة التركية لأعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار اليوم الخميس بدعم من تدفقات نقدية أجنبية.

وحدّ من المكاسب قلق المستثمرين بعدما قالت هيئة تنظيم الاتصالات التركية اليوم إنها اتخذت "إجراء إدارياً" ضد موقع يوتيوب بعد أسبوع من حجبها موقع تويتر، في خطوة لاقت استنكاراً دولياً وتسببت في خسائر للسوق.

وفي الساعة 14:41 بتوقيت غرينتش ارتفعت الليرة إلى أعلى مستوى لها اليوم 2.1752 مقابل الدولار من 2.1985 في أواخر التعاملات يوم الأربعاء. وتراجعت إلى 2.1877 للدولار الساعة 16:17 بتوقيت غرينتش بعد ظهور الأنباء بشأن يوتيوب.

وبعد مكاسب حادة يوم الأربعاء أغلق مؤشر إسطنبول الرئيسي منخفضاً 1.01 بالمئة عند 67048.36 نقطة مسجلاً أداءً أقل من مؤشر إم.إس.سي.آي الرئيسي للأسواق الناشئة الذي ارتفع 0.56 بالمئة.

وتراجعت عوائد السندات التركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 10.63 بالمئة من 11.8 بالمئة عند الإغلاق يوم الأربعاء.