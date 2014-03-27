برنامج سعودي لتحفيز المنشآت على رفع التوطين والرواتب

يطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" السعودي خلال شهر أبريل المقبل، برنامج "مكافأة أجور التوطين"، بهدف تحفيز المنشآت النشيطة التي ترفع نسب التوطين ورواتب السعوديين.

وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم المعيقل إن مجلس إدارة الصندوق وافق على تخصيص مكافأة للمنشآت النشيطة في توطين السعوديين، بالمساهمة معهم بنسبة مما أنفقوا في توظيف السعوديين ورفع رواتبهم، بنسب متفاوتة تحدد حسب نوع وحجم مساهمة المنشأة، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وأوضح المعيقل أن هذا البرنامج يكافئ المنشآت النشيطة التي توظف عددا كبيرا، والتي رفعت من نسب التوطين والرواتب، ملفتا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين: الأول: "دفع المنشآت لتوظيف السعوديين"، والثاني: "تحفيز المنشآت على رفع رواتب السعوديين"، مستدركا: أن هذا البرنامج لا يطبق على المنشآت التي تقع في النطاق الأحمر.

وأضاف: "سيساهم الصندوق بشكل كبير مع المنشآت المتفاعلة في التوطين وبنسب قد تصل إلى 50% من الزيادة، أي من الفرق الذي دفعته الشركة إما في التوطين أو لزيادة الرواتب، حيث يتم احتساب هذه النسبة على ما دفعته المنشأة خلال الأشهر الستة الماضية من أجور التوطين، فعلى سبيل المثال: إذا كانت إحدى المنشآت تدفع رواتب للموظفين بما يعادل مليون ريال، وقامت في السنة التي تليها برفع الرواتب بمعدل 200 ألف ريال، فإن الصندوق سيسهم في دفع نسبة تصل إلى 50%، من هذه الزيادة بما يعادل 100 ألف ريال.

وأضاف المعيقل سيطلق هذا المشروع في شهر أبريل المقبل مصحوبا بحملة إعلامية ضخمة للتعريف بالبرنامج الوطني المحفز للمنشآت لدعم التوطين ورفع الرواتب، وخلق نوع من الميزة التنافسية في الرواتب التي ستكون جاذبة لاستقطاب السعوديين الجادين للعمل.