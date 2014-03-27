صناعة الاستشارات المتقدمة : لا زالت الفجوة هائلة !ربما نجحنا في العالم العربي، في إنشاء شركات مقاولات عملاقة، مهمّتها الأساسية تنفيذ المشروعات الأسمنتية الضخمة والفاخرة، كما مشروعات البنية التحتية الأساسية، مثل الأنفاق، والمجاري، والمطارات، وغيرها.

لكن في المقابل يغيب العالم العربي تمامًا عن صناعة الخدمات الفكرية المتخصصة، وعلى رأسها الاستشارات المتقدمة في شتّى المجالات والقطاعات الحيوية المهمّة، ومنها على سبيل المثال الدراسات المتخصصة التي تحتاجها أجهزة ومؤسسات الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص شبه الحكومي، بما في ذلك الخطط الإستراتيجية، والاستشارات المالية والمحاسبية، واستشارات الخدمات الضريبية والقانونية، والاستشارات الصحية، واستشارات الطاقة والموارد والقطاع الصناعي، وحتى استشارات الأزمات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية والفوقية.

وفي المملكة مثلاً تلجأ المؤسسات والشركات الكبيرة لشركات أجنبية متخصصة (ربما بالتضامن مع شريك سعودي) لاستكمال إجراءات المراجعة الخارجية ولأعمال المحاسبة المهنية الراقية، ولمهام المحاماة الموثقة في حال وجود شركاء أجانب، أو لدخول أسواق أجنبية. وأمّا القطاعات الصناعية فلا تكاد تستغني عن الاستشاري الأجنبي خاصة إذا كانت لها عقود أو تعاملات دولية.

ولا يعني ذلك غياب الاستشاري الوطني تمامًا، لكن عوائد الاستشارات المحلية لا تساوي سوى قطرة في بحر المؤسسات الاستشارية العملاقة. ولو نظرنا إلى شركة ديلويت بصفتها أحد الأمثلة لذُهلنا لحجم عائداتها الإجمالية. ففي خلال عام واحد (1 يونيو 2012 إلى 31 مايو 2013) حققت الشركة عائدات تجاوزت 32 مليار دولار، ونموًا مطردًا للسنة الرابعة على التوالي.

وبلغ من مستوى احترافية ديلويت استثمارها باستمرار في مجال تدريب الكوادر إلى درجة افتتاح جامعة (ديلويت أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا)، ومن قبل أنشئت جامعة ديلويت في ولاية تكساس الأمريكية. والحال نفسه ينطبق على العمالقة الآخرين من أمثال بوز ألن، وآرثر ليتل، ومجموعة بوسطن الاستشارية وغيرهم.

هذه الصناعة الفكرية الاحترافية ستدوم ما دامت الحضارة الإنسانية؛ لأن ثمة مشكلات واحتياجات وبرامج ومشروعات تتطلب حلولاً فاعلة، وأفكارًا مبتكرة، وخبرات عالية متراكمة.

وأمّا المشروعات الأسمنتية، فغالبًا ما تكون موسمية تأتي مع توفر المال وترحل مع رحيله.

هل يا ترى إلى حل من سبيل.. يضع المملكة في مقدمة صناعة الاستشارات المتطورة؟!.

*نقلاً عن صحيفة "المدينة" السعودية.