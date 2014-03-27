"هواوي" الصينية تستعد لتدريب وتوظيف 500 شاب سعودي

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة هواوي الصينية لتقنية الاتصالات والمعلومات مذكرة تفاهم في مجال التدريب المنتهي بالتوظيف لعدد من خريجي برامج المؤسسة، ووقع الاتفاقيّة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص نائب رئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبموجب المذكرة تؤمّن المؤسسة احتياج شركة هواوي من الكوادر الفنية لمدة خمس سنوات بمعدل مائة موظف سنويا، كما تتضمن المذكرة الاتفاق على إطلاق مشروع تجريبي بين المؤسسة والشركة يتم من خلاله تصميم قاعات تدريبية إلكترونية وتجهيزها من قبل هواوي الصينية، في إطار برنامج الفصول الافتراضية الذي تنفذه المؤسسة في عدد من الكليات والمعاهد.

وفي هذ الصدد أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أن المؤسسة اتفقت مع شركة هواوي لتقنية الاتصالات والمعلومات، لتقديم الخدمات التدريبية المشتركة في مجال تقنية المعلومات عن طريق توفير التدريب المتخصص المنتهي بالتوظيف للشباب السعودي، وتضمين برامج الشركة في مناهج المؤسسة التدريبية عن طريق تصميم مسارات خاصة تنتهي بالتوظيف.

وقال الغفيص إن هذه الاتفاقية بين المؤسسة وشركة هواوي تأتي ضمن سعي المؤسسة المستمر لرفع مستوى جودة التدريب بما يعود بالنفع على المتدربين ممن يعدون للمشاركة في التنمية وتأهيلهم تأهيلاً متخصصاً يمنحهم شهادة احترافية في مجالات تساعدهم للارتقاء بمستواهم المهني بما يمكنهم من المنافسة والحصول على فرص عمل، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية.

من جانبه، أكد نائب رئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شارلز لي وي أن الشركة ستقوم بتوفير فرص عمل لخريجي البرنامج التدريبي المتفق عليه وكذلك لدى شركائها داخل المملكة، مشيرا إلى أن هواوي ستقوم في إطار هذا التعاون بتصميم وتركيب معملين تحتوي التقنيات الخاصة بها في كلية الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض وجدة والتي سيتم فيها تدريب المتدربين، والتي تشمل الأجهزة الخاصة بالحوسبة الحسابية.

وأضاف شارلز لي وي أن الشركة ستقوم أيضاً بتنفيذ برامج تدريبية لتطوير عدد من مدربي المؤسسة والقائمين على المشروع بابتعاثهم إلى جهة التدريب التابعة للشركة في الصين لتأهيلهم للتدريب على تقنيات شركة هواوي.