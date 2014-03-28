تحديات الإسكان والشباب «5»

قبل كل شيء يجب أن نؤمن بأننا نستطيع إعطاء كل مواطن المنزل الذي يحلم به ولكن بشرط أن نطبق نظرية الحصيلة الصفرية للجميع . أنت لا تريد أن تبني سوقا مصطنعة كما فعلوا في أمريكا ومن ثم انفجرت الفقاعة. نحن نريد بناء سوق مبنية على أسس العداله والشفافيه والنزاهه والأخلاق الإسلامية الحقة لا الشكلية ولا المصطنعة وليس التورقية. أي أننا نهدف إلى توفير أرض لكل مواطن ومن ثم بناء مسكن له لأن الأراضي متوفرة ولا نريد أن نأخذ أرضا أو نظلم فردا أو مجموعة. فالخيار لصاحب الأرض أن تطور ويستفيد الجميع أو أن لا تطور ويخسر الجميع وهو صاحب القرار ولديه كامل الحرية. المكسب الأول مثالي ومضمون وأنا أضمنه بإثبات علمي ومدروس ومطبق وبعقود وليس كلاما على عواهنه، إن لم يضمنه غيري. وكلما صغر حجم الأرض والمسكن للفرد قل مستوى الرضا ولكن زاد عدد الراضين وزاد عدد المستفيدين. ولنشرح هذا لشخص (ما) عليه أن يدرك إمكانية المساحة هندسيا وماليا وهي متوفرة وبوفرة والحمد لله . القضية الأولى في الإسكان ليست الإسكان بل كل شيء آخر حول الإسكان ومكمل له وإلا انتهينا بنموذج مثل مشاريع الإسكان قبل خمسة عقود كانت إنجازا متميزا في ذلك الوقت ولكن علوم واقتصاديات الإسكان تغيرت خلال نصف قرن.

القضية الثانية لحماية المرأة في نظام تمليك المسكن للأسرة هو أن تكون الملكية مشاعة فتستفيد وتحمي الارتباط الأسري لأنك في نظام وزارة الإسكان تحسب الدخل الكلي للعائلة. قضية دخل الزوجة أو البنت وحسابه في القرض قد يكون مدخلا للتملك المشترك إن وافق الطرفان على الدفع المشترك للقرض بشرط تسجيله رسميا في صك الملكية. وليس حبيا وغير رسمي. أنا أدعو لحماية حق المرأة إن شاركت رسميا في ضمان القرض..

تحاول وزارة الإسكان تغطية أكبر شريحة من السكان الذين لا يملكون مسكنا بنظام النقاط يعتمد النظام مبدأ تجميع النقاط لإعطاء الأولوية لذوي الدخل المحدود. وأصبح صندوق التنمية العقارية جزءا من الوزارة. وبإطلاق البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني. ويشمل المتقدمين لصندوق التنمية العقارية بدون شرط الأرض حيث تحتسب لهم أولوية مقابل عدد السنوات. للحصول على منتجات الدعم السكني الشروط كثيرة ومعقدة بالنسبة للمواطن البسيط. الشباب العزاب سيتأثرون بنظام النقاط وهم الأغلبية ولكن سيستفيد الأب والأم الذين أنجبوا الكثير من الأولاد. وتحصل على نقاط أكثر لو كنت أبا لأكثر من ستة أطفال فتحصل على عشرين نقطة ولا تحصل على أي نقاط لو كانت الأسرة من فردين. وأنا أسمع اختلاف في الرأي مع وضد لأن البعض يعتقد أنك تعاقبه لأنه نظم النسل وتشجع من أراد إكثاره. العدالة مهمة ويجب أن يكون لها مراقب.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية.