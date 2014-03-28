10.2 % زيادة في أرباح أكبر بنك في الصين

كشف البنك الصناعي والتجاري الصيني أكبر بنك في الصين, في أحدث تقرير مالي له أن أرباحه الصافية ازدادت بنسبة 10.2%، خلال العام الماضي.

وقال التقرير إن صافي أرباح البنك وصلت إلى 263 مليار يوان (حوالي 42.42 مليار دولار أميركي) في العام الماضي.

وخطط البنك لتوزيع ما يقرب من 92 مليار يوان من الأرباح النقدية إلى المساهمين, ما يمثل حوالي 35 بالمائة من أرباحه الصافية.

وحتى نهاية العام الماضي, وصلت نسبة القروض المتعثرة للبنك إلى 0.94%، بزيادة 0.09 نقطة مئوية عن العام السابق, بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات به 257.19%.

وقلل البنك الإقراض في القطاعات الخطيرة. وفي العام الماضي, تراجعت القروض المستحقة على كل من منصات جمع الرأسمال للحكومات المحلية, ومطوري العقارات, والصناعات ذات مشاكل الإنتاجية المفرطة الخطيرة بواقع 94.3 مليار يوان و8.6 مليار يوان و19.9 مليار يوان على التوالي.

