الذهب يتعافى بعد خسائر قاسية سببها توقعات الانتعاش

عاودت أسعار الذهب الصعود بعد أن هوت إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع دون 1300 دولار للأوقية الجمعة، لكن المعدن النفيس سجل ثاني خسارة أسبوعية له على التوالي بعدما أضر تحسن آفاق الاقتصاد الأميركي بالإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وكان الذهب تراجع نحو 100 دولار في الأوقية (الأونصة) خلال تسع جلسات منذ أن بلغ أعلى مستوى له في ستة أشهر متأثرا ببيانات أميركية قوية وتعليقات لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جانيت يلين لمحت فيها إلى إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2015.

وهبط الذهب لأدنى مستوى له منذ 12 من فبراير شباط ليصل إلى 1285.34 دولارا للأوقية، قبل أن يستعيد بعض قوته.

وبحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش جرى تداوله مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1294.16 دولارا للأوقية. وسجل الذهب خسارة أسبوعية قدرها

ثلاثة في المئة.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية لتسليم أبريل عند التسوية في بورصة كومكس 0.90 دولار إلى 1293.80 دولارا للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 19.77 دولارا للأوقية.

وصعد البلاتين 0.86 بالمئة ليسجل 1403.75 دولار، والبلاديوم 2.5 بالمئة إلى 771.75 دولارا للأوقية.