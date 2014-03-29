للسعوديات والسعوديين.. 500 وظيفة في التمويل والتقسيط

تنظم الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، الاثنين المقبل، فعاليات يوم المهنة لقطاع التقسيط والتمويل, تعرض خلاله أكثر من 500 وظيفة للفتيات والشباب السعوديين في عدة مجالات بقطاع التمويل والتقسيط، وذلك في مقرها الرئيس بشارع الضباب.

والوظائف تتوزع بين: مسؤول تدقيق داخلي، ومسؤول التزام، والمحاسبة العامة، ومدير فرع، ومندوب مبيعات، ومسؤول بيع وخدمة، وتحصيل، ومسؤولي تسويق، وعلاقات عامة، وعمليات البيع، ومسؤولي تأمين، وأمين صندوق، ومحلل بيانات، وفني حاسب آلي، وسكرتير.

ودعت غرفة الرياض الشباب والفتيات إلى الحضور إلى مقر الغرفة، والتعرف أكثر على المزايا الوظيفية في هذا القطاع الواعد.