الجزائر تخصص 60 مليار دولار لمشاريع تنموية كبرى

أكد وزير الأشغال العمومية الجزائري فاروق شيعلي أن حكومة بلاده خصصت 60 مليار دولار لإنجاز مشاريع الأشغال العمومية المبرمجة في إطار الخطة الخمسية الرابعة الممتدة من السنة الجارية 2014 حتى عام 2019.

وكشف الوزير الجزائري عن أهم المشاريع التي تنوي الوزارة تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، ويتعلق الأمر بالطريق السريع لمنطقة الهضاب العليا الذي يمتد على مسافة تتجاوز الـ 1200 كيلومتر من مدينة تبسة على الحدود التونسية إلى ولاية تلمسان على الحدود المغربية، فضلا عن توسعة 10 آلاف كيلومتر من الطرق المنجزة إلى طرق سريعة مزدوجة، إضافة إلى تأهيل وعصرنة 4 آلاف كيلومتر من الطرق القديمة، وإنجاز الطريق السريع الرابع المحيط بالعاصمة الذي يبلغ طوله 265 كيلومترا، لتصبح الجزائر بذلك أول بلد في القارة الإفريقية من حيث حجم شبكة الطرق البرية.

وأبان شيعلي أن الحكومة الجزائرية تعتزم خلال ذات الفترة إنجاز مرافق استراتيجية أخرى منها 500 جسر ونفق وتوسعة 3 مطارات وتأهيل وعصرنة 12 مطارا آخر بالمناطق الداخلية والصحراوية وإنجاز 7 موانئ للنزهة وتوسعة وتأهيل وعصرنة 24 ميناء آخر، إلى جانب مشاريع أخرى لا تقل أهمية عنها.

وأكد خبراء جزائريون أن المنافسة ستشتد بين مختلف الشركات ومكاتب الدراسات الأجنبية، لاسيما الشركات الصينية والفرنسية والكورية الجنوبية والروسية والبرازيلية والإيطالية والكندية حول إنجاز هذه المشاريع الضخمة في ظل التسهيلات المالية والقانونية والجمركية التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد الذي يعد حسب الخبراء مكسبا كبيرا للمستثمرين الجزائريين والأجانب.