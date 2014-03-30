"غرب إفريقيا" تفشل في التوصل لاتفاق تجاري مع أوروبا

فشل زعماء دول غرب إفريقيا في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي في قمتهم يوم السبت بعد أن عبرت نيجيريا عن مخاوفها، مما يهدد بانهيار محادثات مستمرة منذ عشر سنوات.

وتعثرت المفاوضات حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية قبل عامين بعد أن رفضت دول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إزالة الحواجز الجمركية؛ خشية أن يؤدي ذلك إلى سحق صناعتها الوليدة العاجزة عن مواجهة الواردات الأوروبية.

لكن توصل دول المجموعة إلى اتفاق في أكتوبر لإقامة الاتحاد الجمركي لدول غرب إفريقيا تدريجيا عزز إمكانية التوصل لاتفاقية الشراكة بعد موافقة دول إيكواس على جعل قواعد الاتحاد الجمركي متماشية مع القواعد المتبعة في دول، مثل غانا وساحل العاج المرتبطتين باتفاقيات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

وبينما وافقت القمة من حيث المبدأ على اتفاقية التجارة الحرة إلا أن بعض الدول الأعضاء - لاسيما نيجيريا - أبدت مخاوفها بشأن بعض المسائل الفنية، وفقاً لما ورد في البيان الختامي.

وأمهل الاتحاد الأوروبي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا شهرين لحل نقاط الخلاف العالقة.

وقال رئيس غانا جون ماهاما "نحتاج إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية المفيدة لمجموعتنا والتي ستساهم في تحقيق الرخاء لشعوبنا."

وأضاف ماهاما الذي تولى الرئاسة الدورية للمجموعة خلال القمة التي استمرت يومين "لا يمكننا عمل ذلك إلا إذا كنا متحدين كمنظمة إقليمية."

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية فإن الاتحاد الأوروبي سيمنح الدول أعضاء المجموعة - وعددها 15 دولة - وكذلك موريتانيا غير العضو حرية وصول كاملة لأسواقه. وفي المقابل ستقوم دول المجموعة بفتح 75% من أسواقها التي تضم حوالي 300 مليون مستهلك أمام أوروبا تدريجياً على مدى 20 عاماً.

واختتمت الشهر الماضي مفاوضات فنية مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق لتقديم 6.5 مليار يورو (8.94 مليار دولار) في السنوات الخمس القادمة لمساعدة دول المجموعة على تحمل تكاليف اندماجها في الاقتصاد العالمي.