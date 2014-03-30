مؤسسات تمويل النقل البحري تناقش ربط الموانئ العربية

بدأت بمقر جامعة الدول العربية ورشة عمل موسّعة تضم صناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية وممثلي الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية العاملة في مجال النقل البحري لمناقشة المشاريع ودراسات الجدوى ومشروعات البنية التحتية المكتملة في صيغتها النهائية التي ستتقدم بها الدول العربية وإبداء ملاحظات بشأنها لانتقاء المشروعات الأكثر جاهزية للتنفيذ.

وعرضت الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الورشة مذكرة تتضمن المشروعات ذات العلاقة بالربط البحري بين الدول العربية في ضوء قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية في شرم الشيخ 2011 بالموافقة على مشروع الربط البحري بين الدول العربية.

وقالت إنها قامت بمخاطبة البنك الإسلامي للتعرف إلى مدى إمكانية البنك في تمويل مراحل المشروع، خاصة المرحلتين الأولى والثانية، وهما قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية التي تتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة، وثانيها دعم وتشغيل خطوط نقل بحري عربية تعمل بين الموانئ الرئيسية على أسس اقتصادية.

وأوضح عبدالعزيز بن عثيمين، ممثل شركة المنارة العربية الاقتصادية التي تقوم بالتحضير للمنتدى البحري العربي الأول الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية في دبي في الفترة من 28-29 مايو المقبل، أن ممثلي المستثمرين وصناديق التمويل العربية سيستعرضون خلال الاجتماع المشروعات المطروحة ذات العلاقة بالربط البحري التي يمكن تقديم الدعم والتمويل لها بهدف عرضها بصورة مكتملة على منتدى دبي المقبل.