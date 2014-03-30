الصبان: استثمارات صناعية بمشاريع كبرى بالسعودية

اعتبر الخبير الإقتصادي الدكتور محمد الصبان، أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية، برأسمال ملياري ريال هدفه خلق مشاريع كبرى في المملكة على مدى السنوات المقبلة من خلال انشاء عدة مصانع تستوعبها مناطق جديدة مثل راس الخير ووعد الشمال ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى جانب ينبع والجبيل.

وقال الصبان في مقابلة مع قناة "العربية" أن تأسيس الشركة يعتبر خطوة مهمة في خلق قيمة مضافة تقلل اعتمادنا المملكة على تصدير النفط الخام، وتجعل من الشركات الكبرى المساهمة برأسمال الكيان الجديد مثل أرامكو وسابك ومعادن قادرة على تطوير وبيع منتجات أكثر تطورا للاسواق العالمية.

وذكر أن الشركة السعودية الصناعية المقرر لها تأسيس 20 مشروعا بقيمة 7.45 مليارات ريال خلال السنوات الخمس الاولى، ستمكن شركة سابك من دخول سوق منتجات الجيل الثالث من البتروكيماويات للمنافسة بقوة أكبر على المستوى الإقليمي والعالمي.