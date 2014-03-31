الشيباني: دبي قادرة على تسديد 4.4 مليار دولار

أكد محمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، قدرة مجموعة دبي العالمية على تسديد 4.4 مليار دولار في مايو 2015.

وقال الشيباني إن المجموعة لديها الموارد الكافية لتسديد دفعة كبيرة من الديون في وقت استحقاقها، موضحاً أنها سددت بداية مارس دفعة بقيمة تتجاوز 280 مليون دولار قبل موعد استحقاقها.

وذكر أن المزيد من الدفعات سيجري تسديدها قبل موعد استحقاقها بفضل برنامج بيع الأصول. وأشار إلى خيارات عدة ستبحث بشأن الدفعة الثانية المهمة من الديون التي تستحق في عام 2018 بقيمة تبلغ 10 مليارات دولار.

وتأتي هذه التصريحات من المسؤول الإماراتي قبل الاجتماع السنوي مع دائني المجموعة والذي سيعقد هذا الأسبوع.