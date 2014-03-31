تحديات مالية صعبة أمام تركيا والنمو السنوي 4%

سجّل الاقتصاد التركي خلال 2013 نسبة نمو بلغت 4,4% في الربع الرابع من السنة 2013 و4% على مجمل السنة متجاوزاً قليلاً أهداف الحكومة التي كانت تتوقع 3,6% وفق معطيات رسمية نشرت الاثنين.

واستمر إجمالي الناتج الداخلي بالتحسن للفصل السابع عشر على التوالي، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2013، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصائيات.

وأفاد المعهد بأن النمو الإجمالي لإجمالي الناتج الداخلي خلال الأشهر الـ12 من السنة 2013 بلغ 4%.

وتأتي هذه النتيجة الإيجابية للنظام التركي الإسلامي المحافظ غداة فوز انتخابي حاسم حققه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2002 رغم انه يتخبط منذ ديسمبر في فضيحة فساد كبيرة.

وبعد فرز 99% من أصوات المقترعين فاز حزبه حزب العدالة والتنمية بالبلديات الحاسمة لمستقبله السياسي، وجمع نسبة % 45من الاصوات، بينما حصل اكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري (يسار الوسط) على 28,3%.

غير أن وزير المالية التركي محمد شيمشيك حذر، الاثنين، من أن النمو قد يتباطأ خلال الأشهر القادمة مع الاستمرار على وتيرته الإيجابية.

واعتبر رينهارد كلوز من البنك السويسري يو بي اس أن "البيئة السياسية والخارجية ستظل تحدياً يجب مواجهته" بالنسبة لتركيا خلال 2014.

وقال هذا المحلل إنه يتوقع تباطؤاً للنمو خلال السنة الجارية لإجمالي الناتج الداخلي بنحو 2,3% على خلفية توتر سياسي متزايد "خلال الاشهر القادمة" رغم الفوز الانتخابي الذي حققه الحزب الحاكم الاحد.

وتنظم الانتخابات الرئاسية في اقتراع مباشر لأول مرة في تركيا في أغسطس المقبل، وقد يترشح لها أردوغان بعد النتائج الجيدة التي تحققت في الانتخابات البلدية وفق ما يرى المراقبون.

ويتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد خلال 2014 حوالى 3% نظراً لانخفاض الاستثمارات وكذلك العجز في النفقات العادية العائد، خصوصاً الى إيرادات الطاقة على خلفية ارتفاع التضخم (8%) ونسبة البطالة (10%).

وتعد تركيا وهي من الدول الناشئة، من البلدان التي عانت كثيراً من قرار الخزينة الأميركية فرض قيود على السيولات ما انعكس سلباً على العملة الوطنية.