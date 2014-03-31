صندوق النقد يدعو المركزي الأوروبي للتصدي للتضخم

قال رئيس الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي رضا مقدم اليوم الاثنين إن البنك المركزي الأوروبي أمامه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة، محذرا من أن منطقة اليورو تواجه أكبر ضغط من تباطؤ التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 0.5% فقط، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى الذي حدده المركزي الأوروبي عند أقل قليلا من 2%.

وقال مقدم خلال مؤتمر في لندن "لا نخشى كثيرا من انكماش الأسعار في حد ذاته، لكننا قلقون للغاية مما نسميه التضخم المنخفض".

وأضاف "هناك مجال أكبر أمام البنك المركزي الأوروبي للتيسير، خاصة وأن التضخم تحت السيطرة".