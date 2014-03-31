قطر تعتمد أضخم ميزانية في تاريخها بـ62 مليار دولار

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس الأحد موازنة السنة المالية 2014-2015، والتي بلغت قيمتها 62 مليار دولار، والتي تعد "أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر".

وبحسب ما أعلن عنه وزير المالية القطري علي شريف العمادي، فإن الميزانية التي أصدرها الأمير تبلغ 225,7 مليار ريال، (ما يعادل61,98 مليار دولار، أو 45,03 مليار يورو)، بزيادة قدرها 3,5% عن ميزانية السنة المالية السابقة، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستقبال كأس العالم في كرة القدم للعام 2022.

وقال الوزير بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "قنا" إن هذه الموازنة "تعتبر أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر، وهي تأتي استكمالاً لنهج وبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 في عامها الرابع".

وأوضح الوزير أن موازنة السنة المالية 2014-2015 (1 أبريل-31 مارس) تم احتسابها على أساس سعر برميل النفط حوالي 65 دولاراً.

وتتوقع قطر تحقيق معدل نمو اقتصادي في 2014 يبلغ 6% وارتفاعا في النفقات بنسبة 3,7% لتصل إلى 218,4 مليار ريال (43,5 مليار يورو).

وأكد الوزير أن الاهتمام تركز في الموازنة على "توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل، إلى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع +الريل+ (شركة سكك الحديد القطرية) والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022".

وتمثل الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية والنقل 54% من موازنة السنة المالية 2014-2015 مقابل 48% في موازنة السنة المالية المنصرمة. وتمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي غاز في العالم وهي تنتج سنويا حوالي 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.