يلين: أميركا بعيدة جداً عن تحقيق أهدافها الاقتصادية

أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، الاثنين، أن الدعم الاستثنائي من البنك المركزي الاميركي للاقتصاد "لا يزال ضرورياً" وسيبقى كذلك "لفترة من الوقت".

واعتبرت يلين في كلمة في شيكاغو ايلينوي، شمال الولايات المتحدة، أن الاقتصاد الأميركي "مازال بعيداً جداً عن تحقيق الهدفين اللذين حددهما الاحتياطي الفيدرالي"، أي معدل عمالة في حده الأقصى في إطار من استقرار الأسعار.

وأوضحت أن غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ترى أن المعدل المثالي للعمالة بدوام كامل يراوح بين 5,2% و5,6%، أي أدنى بكثير من نسبة 6,7% المسجلة في فبراير.

أما بالنسبة الى التضخم فهو "أدنى بكثير من الهدف الذي حدده البنك المركزي على المدى الطويل، أي 2 "% كما قالت.

وأشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي أيضاً الى أن معدل بطالة 6,7% قد "يضخم" التقدم الذي تم إحرازه في سوق العمل وذلك خصوصاً بسبب الضعف التاريخي لعدد الذين كانوا أو مازالوا يبحثون جدياً عن عمل وهو 63% مقابل 66% قبل الانكماش.

وفي هذه الظروف فإن التزام الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة سياسة ملائمة "قوي": "فالاحتياطي الفيدرالي جدد للتو عزمه على إبقاء الدعم الاستثنائي لبعض الوقت".

وكانت يلين تشير بذلك الى الوعود التي قطعتها لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي في بيانها في 19 مارس حول الاحتفاظ بمعدلات فائدة قريبة من الصفر "خلال فترة طويلة" بعد نهاية العمليات الاستثنائية لضخ السيولة 55 مليار دولار شهرياً.

وأثارت يلين الإحباط في الأسواق آنذاك عندما أعلنت أنه يمكن رفع معدلات الفوائد بعد "ستة أشهر".