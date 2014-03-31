863 مليار دولار ديون مستحقة على الصين

أعلنت سلطات إدارة النقد الأجنبي الصينية اليوم أن الديون الخارجية الصينية المستحقة بلغت 863.2 مليار دولار أميركي حتى نهاية عام 2013 بزيادة 17% عن العام المنصرم.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن مصلحة الدولة لمراقبة النقد الأجنبي "أن ديون البلاد المستحقة زادت في العام 2013 بنسبة 17% على أساس سنوي وبلغت 863.2 مليار دولار"، مشيرة الى أن المبلغ لم يشمل الديون المستحقة لمنطقتي هونغ كونغ وماكاو وتايوان.

ومن بين إجمالي الديون الخارجية المستحقة، وصلت الديون الخارجية المسجّلة 526.7 مليار دولار أميركي، بينما بلغ ميزان الائتمان التجاري بين الشركات 336.5 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بهيكل العملات، فقد هيمن الدولار الأميركي على الديون، مسجلاً 79.6% من الديون الخارجية المسجلة المستحقة، أما الديون باليورو والين الياباني فسجلت 5.54% و5.02% على التوالي.

وحتى نهاية عام 2013، كانت نسبة الديون الأجنبية مقابل الناتج المحلي الإجمالي 9.4%، ونسبة الديون الأجنبية مقابل إيرادات تجارة البضائع والخدمات 35.59%.

وقالت المصلحة إن جميع الأرقام تأتي ضمن نطاق السلامة المعترف به دولياً.

