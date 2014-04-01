الذهب يفقد 100 دولار.. ومستثمرون يتجهون لشراء الأصول

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستويات لها في 7 أسابيع اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أول هبوط شهري لها هذا العام، إذ اتجه المستثمرون إلى بيع المعدن النفيس وأقبلوا على شراء الأصول عالية المخاطر.

وكان الذهب فقد نحو 100 دولار للأوقية (الأونصة) في الجلسات العشر الأخيرة منذ سجل أعلى مستوى له في 6 أشهر في منتصف مارس مع تراجع التوترات على صعيد الجغرافيا السياسية وصدور بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار الذهب الفورية 0.05 % إلى 1282.95 دولارا للأوقية بعد أن هوت قرابة 1% الاثنين. وسجل سعر المعدن الأصفر 1282.04 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل مستوى له منذ 11 من فبراير.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة للتسليم في يونيو في بورصة كومكس 0.04% إلى 1282.9 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.16% إلى 1411.49 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.02% إلى 771.75 دولار مع استمرار إضرابات العمال في جنوب إفريقيا. وانخفضت الفضة 0.05% إلى 19.7 دولار للأوقية.