دولار واحد ..راتب رئيس فيسبوك السنوي

قرر مؤسس ورئيس موقع "فيسبوك" مارك زوكربيرغ خفض راتبه ليصل إلى دولار واحد فقط سنوياً اعتباراً من 2013.

وكان مارك يتقاضى في عام 2011 راتبا يقدر بـ1.99 مليون دولار، لكنه قام بتخفيضه في عام 2012 إلى 503 آلاف دولار، إلا أنه عاد ليقرر الحصول على دولار واحد.

ويبدو أن قرار مارك جاء لتقليص بعض المصاريف وليحذو حذو بعض مؤسسي الشركات الكبرى العملاقة مثل ستيف جوبز مؤسس آبل وسيرجي برين ولاري بيدج مؤسسي جوجل، وقرر خفض راتبه إلى دولار واحد سنويا اعتبارا من العام الماضي، وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية.

وبحسب ما تحدث عنه البعض، فإن مارك قد لا يكون بحاجة إلى راتبه بعدما وصلت القيمة السوقية لأسهمه في "فيس بوك" إلى 27 مليار دولار.

لكن في المقابل، فإن كبار مسؤولي "فيسبوك" الآخرين احتفظوا بأجورهم المرتفعة، حيث حصلت مديرة التشغيل شيرل ساندبرج على 16.1 مليون دولار، والمدير المالي ديفيد إيبرمانز على 10.5 مليون دولار كراتب سنوي العام الماضي.

يذكر أن مارك البالغ من العمر 29 عاما كان تبرع هو وزجته بريسيلا تشان بـ18 مليون سهم مما يمتلكنه في فيسبوك لمنظمة غير هادفة للربح.