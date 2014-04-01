"العمل" تطلق مشروعا لتوظيف الطلبة السعوديين

تسعى وزارة العمل السعودية خلال الفترة المقبلة إلى توظيف الطلاب السعوديين في مدارسهم من خلال بعض الأنشطة وفي بعض القطاعات الخاصة.

وفي هذا الصدد، قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن الوزارة تعمل على مشروعين هامين الأول يعنى بمساعدة الشباب ذوي المهارة العملية والذين لا يزالون في مرحلة التعليم لشغل الوظائف المهنية، وتأسيس أقسام متخصصة لدعم توظيف الطلاب في مدارسهم، وتأمين وظائف للطلاب من خلال العمل مع القطاع الخاص، والعمل على توسيع خبراتهم وتطوير مواقفهم وأخلاقهم تجاه العمل، بالإضافة إلى وضع خطط ومشاريع التدريب المهني لتوفير أعداد كبيرة من الشباب، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضاف فقيه أن المشروع الثاني هو برنامج إعداد الحقائب التدريبية الذي يقدمه صندوق الموارد البشرية بالشراكة مع أحد المعاهد المتخصصة في أستراليا للعمل على تأهيل الكوادر البشرية الوطنية للعمل في القطاع السياحي وما تقوم به كليات التميز التي تم إطلاقها في سبتمبر 2013 من جهود نوعية في التدريب والتأهيل من خلال تصميم البرامج والدورات التدريبية الخاصة في السياحة والفندقة، وسيساهم في تعزيز الكوادر والكفاءات المؤهلة للعمل في هذا القطاع.

