1.2 مليار شخص يعيشون بلا كهرباء.. فصل عنصري بالطاقة

أعلن رئيس البنك الدولي، الثلاثاء، أن القارة الإفريقية ضحية "نوع من أنواع الفصل العنصري في مجال الطاقة" الذي يحرم سكانها من الوصول الشامل الى التيار الكهربائي الذي تتمتع به شعوب دول الشمال.

وقال جيم يونغ كيم في كلمة في واشنطن: "اليوم يعادل استهلاك الطاقة من قبل مليار شخص يعيشون في كافة أرجاء القارة الإفريقية ما تقدمه بلجيكا لسكانها الاحد عشر مليونا". وقال "إنه احد أنواع الفصل العنصري في مجال الطاقة".

وبحسب تقرير للبنك الدولي نشر في 2013، فإن 1,2 مليار شخص يعيشون من دون كهرباء في العالم.

وفي محاولة لتقليص هذه الفجوة، دافع كيم الثلاثاء عن مشروع كبير لبناء محطة توليد كهرباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي قرر البنك الدولي للتو صرف مساعدة بقيمة 73 مليون دولار من أجلها. وتقدر كلفتها الإجمالية بحوالى 12 مليار دولار.

وقد يسهم هذا الموقع الذي أطلق عليه "انغا 3" في ولادة "أكبر محطة لتوليد الكهرباء بواسطة المياه في العالم" بطاقة اجمالية من 40 غيغاوات، كما قال كيم.

لكن كيم لفت مع ذلك قائلاً: "ما من شك ان ذلك سيكون صعباً، هناك الكثير من عدم الاستقرار في المنطقة".