مصر تسمح باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على استخدام الفحم في توليد الكهرباء بعد جدل شديد داخل الحكومة بخصوص السماح باستخدام هذا الوقود الملوث للبيئة في صناعة الأسمنت الكثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقال المجلس في بيان إنه وافق على "استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة فى مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي فى كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم واتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة".

وخفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع في مسعى لتجنب اندلاع احتجاجات شعبية على انقطاعات في الكهرباء، وهو ما دفع شركات الأسمنت إلى تجديد مطالبتها باستخدام الفحم.

وقال شركات من بينها لافارج والسويس للأسمنت إن القطاع يعمل بنصف طاقته منذ بدء خفض إمدادات الغاز في يناير.



وقال المتحدث باسم الحكومة هاني صلاح إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء لا يحتاج الى موافقة الرئيس المؤقت لأنه ليس قانوناً.



وسئل صلاح عن موعد إعطاء الشركات الضوء الأخضر لاستخدام الفحم فأجاب قائلاً إن ‭‭"‬‬معظم الدراسات البيئية‭‭"‬‬ أجريت بالفعل، متوقعاً ألا تنتظر المصانع كثيراً لاستخدام الفحم.

وكان العضو المنتدب لشركة السويس للأسمنت، برونو كاريه، قال لرويترز الأسبوع الماضي إن أحد المصانع الأربعة التابعة للشركة قد يكون جاهزاً لاستخدام الفحم بحلول سبتمبر.

ويقول ناشطون معنيون بالبيئة إن استخدام الفحم كمصدر للطاقة ستكون له تداعيات كارثية على مصر التي يوجد فيها بالفعل أحد أعلى مستويات التلوث في العالم.