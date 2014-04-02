وزيران يتنازعان على سلطات التجارة الخارجية في باريس

يتنازع وزيرا الاقتصاد أرنو مونتبور والخارجية لوران فابيوس الفرنسيان الأربعاء على أحقية السلطات التي كانت موكلة لوزارة التجارة الخارجية بعد وقت قليل من إعلان تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة مانويل فالس.

وقال مسؤول في الخارجية رافضا الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن "التجارة الخارجية تقع ضمن مهام لوران فابيوس".

من جهته، قال مسؤول في وزارة الاقتصاد "بالنسبة إلينا، تسليم السلطات بين ارنو مونتبور ونيكول بريك وزيرة التجارة الخارجية سابقا في حكومة جان مارك-آيرولت سيتم غدا الخميس عند الساعة العاشرة في بيرسي".

وحتى الآن كانت حقيبة التجارة الخارجية من سلطات الوزارة في بيرسي وإلحاقها بوزارة الخارجية سيشكل سابقة منذ 1958.

وقال مسؤول آخر في وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس إن "مراسيم منح سلطات الوزراء تجري صياغتها حاليا، وإنه أمر حساس جدا لأن صلاحيات من اختصاص الاقتصاد ستنتقل لسلطة الخارجية".

ومنذ توليه وزارة الخارجية في 2012، جعل لوران فابيوس (67 عاما)، رئيس الوزراء السابق (1984-1986) ووزير الموازنة السابق (1981) ووزير الصناعة والأبحاث (1983) والاقتصاد والمالية (2000)، من "الدبلوماسية الاقتصادية" رأس حربة تحركه على الساحة الدولية.

وهو من الشخصيات التي تحظى بأكبر شعبية في الحكومة ورسم لنفسه صورة مهني محنك وسط فريق آيرولت السابق من الوزراء الشباب الذين لا يملكون خبرات طويلة.

أما ارنو مونتبور (51 عاما) فقد وضع كل ثقله منذ حوالي سنتين في الدفاع عن الصناعات الفرنسية.