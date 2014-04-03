أمير الرياض يطلق اليوم.. أولى خطوات تنفيذ "المترو"

تبدأ اليوم الخميس، أولى خطوات العمل الميداني الفعلي بـ"مترو الرياض" والذي حدد الأمر الملكي مدة إنجازه بـ4 سنوات، حيث ستنفذ الائتلافات مراحل العمل في مواقع مختلفة حسب المخطط.

وفي هذا الصدد، سيعطي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطار والحافلات) بعد ظهر اليوم الخميس إشارة البدء في تنفيذ بعض عناصر المشروع، وفقا لصحيفة الرياض.

وكان أمير الرياض أكد في تصريح سابق لدى ترؤسه الاجتماع الأول الخاص بمتابعة سير العمل بالمشروع أن هذا المشروع الكبير يسير حسب ما خطط له.

