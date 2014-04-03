دول الخليج تفعل سوق الطاقة للاستفادة من الفائض

تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، دشن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين والوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دول الخليج، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني مساء أمس مقر هيئة الربط الكهربائي، ومركز التحكم الرئيس لشبكة الربط الكهربائي بمدينة الدمام.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج وكيل وزارة الكهرباء والماء بالكويت المهندس أحمد خالد الجسار إن افتتاح هذا الصرح يأتي بعد 5 سنوات من تشغيل مشروع الربط الكهربائي الخليجي، حيث كانت الأولوية لتنفيذ المشروع، لتستفيد دول المجلس من الربط الكهربائي الخليجي بين الدول الأعضاء.

وأضاف الجسار أن المشروع جاء ملبيا للطموحات ومحققاً للغايات المرجوة منه والتي تمثلت في مواجهة فقدان القدرة على توليد الكهرباء في الظروف الطارئة، وتخفيض احتياطي التوليد الكهربائي، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية حفاظا على استمرارية تدفق التيار ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية في دول المجلس وتجنب الانقطاع بمستوى 100%، بالرغم من ارتفاع الأحمال في أوقات الذروة خلال فصل الصيف وذلك بهدف خدمة شعوب الدول الأعضاء بعد اكتمال انضمام جميع دول التعاون إلى المشروع.

ولفت النظر إلى أنه سيتم تفعيل سوق تجارة الطاقة بما يضمن تسهيل عمليات تداول الطاقة بين دول التعاون لمواءمة احتياجات الدول الأعضاء ومتطلباتها بما يرفع مستوى الاستفادة من الربط الكهربائي وذلك عن طريق تداول فائض الطاقة بين هذه الدول من خلال شبكة الهيئة.