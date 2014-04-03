متصيدو الصفقات يخرجون "الذهب" من خانة الخسائر

صعدت أسعار الذهب حوالي 1% مسجلة أكبر مكاسب في ثلاثة أسابيع بفعل مشتريات من متصيدي الصفقات بعد الخسائر التي مني بها المعدن النفيس في الجلستين السابقتين.

ولقي المعدن الأصفر دعما أيضا من احتمال ارتفاع ضغوط التضخم بعد بيانات قوية للوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة ونمو طلبيات المصانع في مارس.

وصعد سعر الذهب للبيع الفوري 0.9% الى 1289.34 دولار للأوقية (الاونصة) في أواخر التعاملات في سوق نيويورك بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى أكثر ارتفاعا بلغ 1294.60 دولار. وهذه هي أكبر مكاسب للأسعار منذ الرابع عشر من مارس.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8% لتسجل عند التسوية 1290.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5 % الى 19.94 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1% الى 1432.00 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 1.1 % الى 782.50 دولار للأوقية.

