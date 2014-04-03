اكتمال الترتيبات لإطلاق المدينة الصناعية في الأحساء

كشف لقاء موسع بين غرفة الأحساء ومسؤولين بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عن اكتمال جميع التجهيزات والترتيبات النهائية الخاصة بانطلاقة وتشغيل مصانع واحة مدن - المدينة الصناعية الثالثة بالأحساء - الجاهزة في غضون 9 أشهر من الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته غرفة الأحساء مؤخراً، برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن حسن العفالق، تم الإعلان خلاله عن بدء التقديم للمستثمرين والصناعيين لتأجير المصانع الجاهزة بالمدينة، والبالغ عددها في المرحلة الأولى 80 مصنعاً، على أن يحظى المتقدمون لتأجير أول 20 مصنعاً بامتيازات وحوافز إضافية.

وبيّن رئيس غرفة الأحساء أن اللقاء يأتي ضمن الجهود المستمرة لمتابعة تنفيذ أهم توصيات منتدى الأحساء للاستثمار 2013، وفي سياق السعي الجاد لتحويل الأحساء إلى واحة استثمارية نموذجية وقطب اقتصادي صناعي كبير، مبيناً أن الصناعة اليوم تمثل الخيار الاستراتيجي الأول للأحساء، وذلك على الرغم من أنها واحة زراعية، وهو الأمر الذي يشهد عليه الحراك التنموي الدؤوب وإطلاق المدن الصناعية الثانية والثالثة بالأحساء.

وأكد أن المدينة الصناعية الثالثة (واحة مدن) هي الآن أقرب ما تكون على أرض الواقع أولاً، ثم الدعم والمتابعة من محافظ الأحساء والجهود المستمرة من (مدن) ومختلف الجهات المعنية الأخرى، مبيناً أن (واحة مدن) بمساحتها البالغة 500 ألف متر مربع، ومناطقها الثلاث (تجارية، وصناعية، وخدمية) ستكون باكورة الانطلاقة الاستثمارية الصناعية الحقيقية، لافتاً إلى أن لموقعها الاستراتيجي وأسلوب تخطيطها وتنفيذها الاحترافي ما يؤهلها لتصبح وجهة مفضلة للمستثمرين، خاصة مع توافر عدد من الامتيازات والمزايا النسبية والحوافز المغرية للمستثمرين.

ونوّه العفالق بالجهود الكبيرة التي تبذلها (مدن) بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية الأخرى للتعجيل في تنفيذ وإنهاء مشروعي المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بالأحساء بمراحلهما المختلفة، وتحويلهما إلى مدن صناعية تنافسية من خلال توفر أكبر قدر من الحوافز والميزات النسبية الإضافية لها حتى تضطلع بدورها في تنمية المجتمع المحلي ودعم سياسة المملكة الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها الصناعية العالمية.

وبدوره أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء، فهد بن خالد العرجي، أن اللجنة وضعت أمر تمكين القطاع الصناعي الخاص بالأحساء في قمة أولويات برنامج عملها لأكثر من دورة، لذلك عملت بهمة كبيرة لدعم ملف إقرار وتنفيذ حاضنات صناعية عملاقة بالأحساء، ما سيسهم في توسيع وتطوير وتنويع اقتصاد الأحساء، خاصة في المجال الصناعي الذي تمتلك فيه الأحساء مزايا نسبية عديدة.