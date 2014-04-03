"تحذير" أميركي من شن هجمات إلكترونية على البنوك

حذر المجلس المالي الفيدرالي الأميركي اليوم، بنوك الولايات المتحدة من ارتفاع الهجمات الإلكترونية على مواقعها على شبكة الإنترنت وآلات صرف النقد، وحثهم على تنفيذ التدابير المناسبة للحماية ضد عمليات الاحتيال والسرقة.

وقال المجلس الذي يتألف من كبار المسؤولين من مجلس الاحتياطي الاتحادي وجهات مصرفية أخرى إنه تم رصد ارتفاع كبير في عمليات الهجمات على المواقع العامة للبنوك في النصف الثاني من عام 2012 وإن مثل هذه الهجمات يمكن أن تكون بمثابة غطاء للمجرمين لارتكاب عمليات احتيال باستخدام كلمات السر المسروقة من العملاء.

